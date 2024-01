Sky - Samardzic-Napoli, dialoghi avanzati con l'Udinese! ADL attivissimo

Calciomercato Napoli - Al Napoli piace il centrocampista serbo-tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, come raccontano i colleghi di Sky Sport.

Mercato Napoli, affare Samardzic

Il club è molto attivo sul mercato, al prezzo giusto si fionderebbe sul centrocampista serbo-tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic. Ci sono dei dialoghi avanzati tra i due club, non è una trattativa conclusa ma va avanti ed il Napoli ci punta tanto per strapparlo già a gennaio. Samardzic è un obiettivo anche perchè un centrocampista serve: Zielinski è in scadenza e non ha ancora avviato i dialoghi per rinnovare.