Sky - Rodrigo all'Atletico, è fatta! James Rodriguez non andrà ai Colchoneros

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, non sarà James Rodriguez il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid, ma Rodrigo. L'anticipazione di Marca della giornata di ieri sul nuovo pressing per l'attaccante brasiliano ha trovato conferme nella giornata di oggi: il giocatore si trasferirà da Simeone per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. La decisione è stata presa direttamente dal presidente del club valenciano, Anil Murthy, che adesso si guarda intorno per trovare il nuovo attaccante per Garcia Toral.

Rodrigo, in passato cercato a lungo dal Napoli, resta quindi in Spagna. Allora la trattativa si era fermata perché il Valencia non era intenzionata ad abbassare le richieste rispetto alla clausola che vigeva sul suo contratto (di circa 120 milioni di euro).