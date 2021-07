Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Calciomercato - L'originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne ed il suo agente aspettano una proposta dal Napoli che non ha ancora formalizzato un'offerta per il suo capitano. A fine Europeo le parti si aggiorneranno e si capirà se si potrà andare avanti oppure no".