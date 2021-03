SKY - Rinnovo Insigne, appuntamento fissato dopo l'Europeo: ecco su cosa verterà la trattativa col Napoli

Ultimissime calcio Napoli - 13 gol e 8 assist in stagione per Lorenzo Insigne, leader indiscusso del Napoli oltre che capitano. Il calciatore napoletano però ha una situazione contrattuale tutta da definire: il suo contratto infatti è in scadenza a giugno 2022 e l'interesse dell'entourage del capitano del Napoli e la stessa società è quello di risolvere la questione.

Rinnovo Insigne, le ultime da Sky Sport

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il contratto di Lorenzo Insigne in scadenza a giugno 2022 è una questione prioritaria per l'ambiente: solo qualche timido approccio finora, l'appuntamento è fissato dopo l'Europeo. Il Napoli gli riconosce leadership e talento, Lorenzo Insigne vuole restare in azzurro: la trattativa non verterà sostanzialmente sulle volontà quindi, bensì sull'accordo economico. Sarà laboriosa, ma il capitano rappresenta il futuro azzurro.