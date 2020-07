Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel corso di Sky Calcio Show L'Originale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Frase su Gattuso di De Laurentiis? E' stata fatta perché non c'è ancora l'intesa economica per il rinnovo di contratto di Gattuso. In questo momento l'offerta del Napoli forse non è quella che si aspettava Ringhio".