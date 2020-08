Sky - Reguilon-Napoli, tutte le difficoltà dell'affare: posizione ferma del Real e agente attivo in Inghilterra

Ultime notizie mercato Napoli - Il grande obiettivo per la corsia di sinistra per il Napoli è senza ombra di dubbio Sergio Reguilon, talento del Real Madrid attualmente in prestito al Siviglia, semifinalista in Europa League. Per strapparlo ai blancos, però, servirà un investimento importante (una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro) ed inoltre il suo agente, Kia Joorabchian, sta lavorando molto negli ultimi tempi molto con la Premier League e quindi la concorrenza inglese è un fattore da tenere assolutamente in considerazione.

Reguilon Napoli