Sky - Raspadori-Napoli, lunedì il faccia a faccia ADL-Carnevali! Intanto la Juve ha incontrato gli agenti: la situazione

Ultime news SSC Napoli - Il calciomercato entra nel vivo, così come l'affare Giacomo Raspadori. Sebbene il timido interesse della Juventus, il Napoli può affondare con decisione. Intanto, arrivano aggiornamenti sulla situazione da Sky Sport.

Precisamente a darli è Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito:

"La Juventus ha intrattenuto dei contatti con gli agenti di Raspadori. Il faccia a faccia ha avuto carattere prettamente interlocutorio. La Juventus ha parlato con gli agenti del ragazzo, pur conscia che la sua priorità è quella di prendere un esterno. L'affare Raspadori è legato principalmente al futuro a breve termine di Moise Kean e a quelle che saranno le decisioni sue e della società bianconera, che ha chiesto tempo agli agenti. Questa richiesta è dovuta al fatto che Raspadori è molto stimato da Allegri.

L'inizio della prossima settimana prossima dovrebbe essere caratterizzata dall'incontro ravvicinato tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali. Lunedì dovrebbe avvenire l'incontro tra Raspadori e il Napoli. Il confronto tra il presidente del Napoli e l'ad del Sassuolo servirà a capire che cosa potrebbe proporre formalmente il club azzurro. Al momento, sul tavolo dei dirigenti del Sassuolo sono arrivate proposte da 30 milioni di euro, mediate dagli agenti. La volontà di Raspadori è quella di lasciare il Sassuolo, in quanto ha già provato a forzare la mano, confermando anche a Dionisi questo suo desiderio. Il Sassuolo sarebbe pronto ad accontentarlo, ma aspetta di capire che tipo di offerte arriveranno in via ufficiale".