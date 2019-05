Sky - Quagliarella opzione per il centravanti, suo futuro legato a quello di Mertens. Spunta il nome di Berardi, Sassuolo su quattro azzurri

Calciomercato Napoli Quagliarella Berardi - Sta entrando nel vivo la sessione invernale di calciomercato e sono tanti i nomi che in queste ore stanno destando l'attenzione di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, per il ruolo di centravanti l'obiettivo numero uno è quello di riportare a Napoli Fabio Quagliarella ma al momento il suo futuro in azzurro sembra essere collegato a quello di Dries Mertens.

Mercato Napoli, spunta il nome di Berardi

Attenzione, però, ad un nome nuovo. Si tratta di Domenico Berardi ed è una pista sulla quale si può lavorare facilmente sfruttando il fatto che, sempre secondo Sky, i nerazzurri sarebbero seriamente interessati a quattro calciatori attualmente di proprietà della SSC Napoli: Chiriches, Ounas, Malcuit e Inglese.

