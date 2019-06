Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso dello speciale calciomercato in onda su Sky TG 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Parma vuole riscattare Sepe per quattro milioni di euro ed ha chiesto Ounas in prestito. Più difficile, invece, il ritorno di Inglese in terra emiliana”.