Sky - Paratici vola a Londra per chiudere lo scambio Dybala-Lukaku, può sbloccarsi la situazione Icardi

Sono ore caldissime sull'asse Juventus-Manchester United. I due club, infatti, sono al lavoro per lo scambio che porterebbe Lukaku in bianconero ed il fantasista argentino a percorrere la strada inversa. A Londra, a tal proposito, c'è anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, insieme all'agente dei due calciatori, Federico Pastorello, per cercare di trovare la quadra nel minor tempo possibile. L'operazione in questione chiama in ballo anche il Napoli. Prendendo il belga, la Juventus si tirerebbe fuori dal discorso relativo a Mauro Icardi rendendo il Napoli la principale pretendente per l'argentino.