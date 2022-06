Sky - Ostigard-Napoli, oggi ulteriori contatti col Brighton: si attende l'accordo totale per chiudere

Ultime notizie calciomercato - Si avvicina Ostigard al Napoli: il difensore che bene ha fatto in prestito al Genoa è vicino alla maglia azzurra. Giuntoli l'ha scelto per riempire la casella del quarto difensore, dopo che è scaduto il prestito di Tuanzebe.

Ostigard e Osimhen

Ostigard-Napoli, ultime news calciomercato

Leo Skiri Ostigard è promesso sposo al Napoli, lo conferma Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, a Sky Sport, nel corso di Calciomercato - L'Originale:

"Si va avanti per Ostigard, che rappresenta la priorità per il Napoli in questo momento da chiudere: ci sono stati ulteriori contatti oggi col Brighton, in giornata. La volontà è di arrivare all'accordo totale per riportarlo in Italia".

Ostigard in azzurro: cifre e dettagli

Come raccontato oggi in esclusiva da CalcioNapoli24, c'è il gradimento totale del difensore Ostigard per il trasferimento al Napoli: il Brighton non vuole svendere, sebbene il difensore sia in scadenza nel 2023.

Non c'è la volontà di rinnovare col club inglese, per questo arriverà la cessione in estate e il Napoli è avanti: la distanza è di circa 2 milioni di euro, fra i 4 offerti da De Laurentiis e la richiesta di 6 milioni. In settimana proseguiranno i contatti per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta.

Se questo ostacolo sarà superato già in settimana, il Napoli andrà a chiudere l'operazione per l'arrivo di Ostigard.