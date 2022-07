Sky - Ostigard in arrivo a Dimaro! Possibile allenamento prima di Napoli-Perugia | FOTO

Ieri pomeriggio ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, poi la notte in un hotel di Roma. Oggi, invece, il difensore norvegese Leo Ostigard raggiungerà i nuovi compagni del Napoli a Dimaro Folgarida, dove la squadra di Luciano Spalletti è in ritiro. Lo annuncia il sito del giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Il difensore norvegese arriva in azzurro dal Brighton a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita:

"Per Ostigard si tratta di un ritorno in Italia, dopo i sei mesi trascorsi con la maglia del Genoa. Un buon impatto con il calcio italiano che ha spinto il Napoli a chiudere la trattativa per portarlo in azzurro.

Oggi Ostigard, se raggiungerà Dimaro in tempo, dovrebbe svolgere una seduta di allenamento leggera prima dell’amichevole della squadra fissata nel pomeriggio"