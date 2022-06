Sky - Ostigard al Napoli, acquisto vicinissimo! 5 milioni più bonus al Brighton

Notizie calciomercato: il Napoli è sempre più vicino a Ostigard! Lo annuncia il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Sport Calciomercato, svelando i dettagli della nuova offerta del Napoli per il difensore centrale quest'anno al Genoa.

Leo Skiri Ostigard, norvegese classe 1999, è un calciatore di proprietà del Brighton che quest'anno ha giocato il girone di ritorno in Serie A con il Genoa. Il Napoli ha deciso di puntare su di lui per completare il reparto difensivo dopo la partenza di Tuanzebe, che ritorna a Manchester alla fine del prestito.

Ostigard al Napoli

Ostigard al Napoli

Acquisto vicinissimo. Secondo quanto riporta Di Marzio a Sky Sport: "Per il difensore ex Genoa è stato effettuato un rilancio da parte del Napoli". L'offerta adesso è di 5 milioni di euro più bonus per riportare in Italia il calciatore norvegese, un'offerta che potrebbe finalmente bastare a convincere il Brighton. Trattativa verso la chiusura, Ostigard al Napoli è un'operazione sempre più concreta.