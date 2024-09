Sky - Osimhen-Galatasaray, mancano solo visite e firma! Victor prolungherà con il Napoli fino al 2027

La trattativa tra il Galatasaray e il Napoli per Victor Osimhen è ormai alle battute finali. I due club hanno raggiunto l'accordo per il prestito secco fino a giugno dell'attaccante nigeriano, come scrive sul suo sito il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Osimhen-Galatasaray, mancano solo visite e firma

Il club turco ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025: