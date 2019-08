Sky - Nuovi contatti tra Inter e Manchester United, si cerca l'intesa per Sanchez: le ultime su questa trattativa

L'Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi in sede di calciomercato ed è ancora a caccia del quarto attaccante da regalare al tecnico Antonio Conte. Il primo nome della lista è quello del cileno Alexis Sanchez. Nella giornata di oggi ci sono stati altri contatti con il Manchester United per cercare di superare il nodo rappresentato dall'ingaggio: l'ex Udinese percepisce in terra inglese 12 milioni mentre l'Inter vorrebbe fermarsi al 5 e chiede per questo ai Red Devils di contribuire al pagamento del suo stipendio in maniera a dir poco importante. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale.