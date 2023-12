Sky - Nuova avventura per Fabio Cannavaro: c'è Adana Demirspor di Balotelli

Un altro allenatore italiano potrebbe trovare l'incarico all'estero: si tratta ancora una volta di Fabio Cannavaro che può firmare con l'Adana Demirspor. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, è in corso una trattativa tra l'Adana Demirspor e Fabio Cannavaro per portare l'italiano sulla panchina del cub turco.

L'ex Benevento andrebbe a sostituire Patrick Kluivert e allenerebbe Mario Balotelli. Contatti in corso tra le parti per capire le condizioni, ma la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca. Per Fabio Cannavaro l'Adana Demirspor andrebbe ad essere la settima esperienza estera da allenatore dopo quelle sulle panchine di Al-Ahli, Guangzhou (due volte), Al-Nassr, Tianjin e quella della Nazionale cinese.