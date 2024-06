Sky - Novità Buongiorno, apertura significativa al Napoli! Sì convinto, le ultimissime

Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti su Alessandro Buongiorno del Torino che rappresenta ala priorità assoluta di Antonio Conte per il reparti arretrato. Le novità giungono in diretta dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

“Ci sono novità importanti con perché Cairo abbia dichiarato che non è sul mercato, dichiarazioni che rispettiamo nonostante gli scenari siano altri, ma perché il giocatore ha dato un’apertura significativa al Napoli: sì deciso alla corte partenopea che dà al Napoli forza per trattare il giocatore e colmare la distanza. Siamo su un’offerta di 35 milioni tra parte fissa e bonus e rispetto a quello che chiede il Torino. Buongiorno è il grandissimo obiettivo di Conte per il reparto, poi ci sono altri nomi come Rafa Marin dell’Alves che è un altro giocatore su cui sta lavorando per chiudere mentre è in stand-by Hermoso".