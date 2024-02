Riccardo calafiori è un nome che è circolato anche in orbita Napoli in questi giorni. Il difensore del Bologna sta facendo una stagione importante dopo che Thiago Motta l'ha sistemato al centro della difesa (Calafiori nasce terzino di spinta). Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, su Calafiori avrebbe messo gli occhi anche la Juventus in vista di giugno.