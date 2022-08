Calciomercato Napoli - La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in merito ad Alex Meret:

"Alex Meret non va allo Spezia. Era in ballottaggio con Dragowski, ad un certo punto sembrava averlo superato, poi invece lo Spezia ha trovato l’intesa con la Fiorentina per il polacco sulla base di 2 milioni + 1 di bonus e 50% sulla futura rivendita. A questo punto a Meret resta in Italia la pista Torino, all’estero c’è l’opzione Leicester".