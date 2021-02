Sky - Niente rinnovo, Gattuso destinato a lasciare il Napoli a giugno: i dettagli

Calciomercato Napoli - Gattuso-Napoli, una storia destinata a non durare ancora a lungo. A darne notizia è la redazione di Sky Sport che tramite il sito web dell'emittente satellitare fa il punto della situazione in merito al futuro dell'allenatore azzurro. Secondo Sky dunque, non ci sarà alcun rinnovo di contratto per Gattuso. Ma un addio quasi certo a giugno. Ecco la notizia pubblicata dal sito di Sky:

"Con tutta probabilità a giugno le strade di Napoli e Gattuso si separeranno. La delusione manifestata - molto apertamente - dall'allenatore azzurro è difficile da lenire con il raggiungimento di risultati e obiettivi. Resta remota l'ipotesi di scongiurare una fine del rapporto al concludersi di questa stagione".