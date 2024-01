Sky - Ngonge-Napoli, trattativa concreta: si può chiudere a 12-13 milioni, ma non è il sostituto di Politano

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Irruzione del Napoli per Ngonge, che sta facendo una trattativa seria cercando l'accordo col Verona a 12-13 milioni di euro. Potrebbe essere lui il prossimo colpo in casa Napoli, prima di andare a chiudere le altre operazioni che ha in piedi. Il Napoli potrebbe affondare il colpo e portarlo in azzurro a stretto giro".

Massimo Ugolini ha aggiunto:

"Come mai un esterno? Considerando le difficoltà che c'erano per il rinnovo di Politano, si pensava che Ngonge potesse essere un ragionamento per trovare un calciatore come sostituto in quel ruolo. Invece da quanto ci risulta, Matteo Politano a breve rinnoverà col Napoli: c'è un accordo di massima, c'è grande serenità. Vediamo cosa succederà ne prossimi giorni. La riflessione è un'altra: Lindstrom non ha prodotto prestazioni e gol che il Napoli sperava producesse. Non ha convinto, è rimasto nelle sabbie mobili di una stagione 'maledetta'. Il Napoli è alla disperata ricerca anche di gol, e Ngonge ne ha fatti: il Napoli adesso produce poco e segna poco, Ngonge fa gol e assist. Anche davanti bisognava far qualcosa, il Napoli è intenzionato a farlo con questa trattativa delle ultime ore. Ngonge è in scadenza 2026".