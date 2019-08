Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione improntata sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Icardi? Non ci sono novità, Maurito al momento dice: 'Resto a Milano', e quindi il Napoli può stringere per Llorente a questo punto. Il Napoli ha anche l'alternativa per il centravanti, consapevole che anche così il Napoli è sicuramente più competitivo dello scorso anno".