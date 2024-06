Calciomercato SSC Napoli - Come raccontato da Gianluca Di Marzio nello speciale 'Calciomercato - L'Originale' di Sky Sport, è in stand-by l'acquisto a parametro zero di Mario Hermoso. A frenare la trattativa, come raccontato negli ultimi giorni, le commissioni al suo entourage probabilmente.

Intanto, breve e conciso è stato questa sera Di Marzio: 

"Napoli, idea Spinazzola. Mentre è in stand-by l'opportunità Hermoso".