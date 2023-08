Sky - Napoli, il mercato potrebbe non essere finito: si valutano due profili

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sprot 24 nel corso dello speciale mercato serale, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non escludo un colpo del Napoli a fine mercato: ha una disponibilità economica non indifferente. Aveva in mente un colpo da 30 milioni come Gabri Veiga. Un acquisto per il futuro, non sarebbe certo stato subito titolare. Il Napoli ha una squadra ocmpleta ma può fare investimenti per il futuro: potrebbe essere orientato più a prendere un sostituto di Lozano, a prescindere dalla sua cessione. Perché sanno che non farà parte del futuro del Napoli. Oppure un centrocampista, con caratteristiche che non ci sono nella rosa attuale".