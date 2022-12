Sky - Napoli, idea clausola rescissoria per blindare Osimhen a giugno!

Il Napoli continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, il prossimo 4 gennaio a San Siro contro l'Inter. Nel frattempo, però, la società lavora anche ai rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza e inizia già a programmare il calciomercato 2023.

Futuro Osimhen

Tra le questioni aperte c'è anche il futuro di Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 2025 e non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli. Oggi Sky Sport si chiede se e quando possa rinnovare con il Napoli, interpellando il giornalista Massimo Ugolini: "Osimhen non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli, vuole vincere lo scudetto qui, vuole portare il Napoli ancora in alto. Questa per lui è una stagione importante, quella della maturità".

Rinnovo Osimhen, le parole di Ugolini per Sky Sport: "C'è una clausola che in qualche modo blinda il giocatore, o meglio, ci potrebbe essere qualora il Napoli proponesse un nuovo rinnovo con adeguamento, ma stiamo parlando di giugno, della prossima estate. Non è un'opzione da scartare, ma in questo momento non ci sono sirene che tengono, è fortissima la volontà di Osimhen di continuare la corsa scudetto a Napoli".