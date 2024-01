Sky - Napoli, ecco chi è Matija Popovic: ruolo e caratteristiche

Chi è Matija Popovic, il neo acquisto del Napoli che domani mattina svolgerà le visite mediche a Villa Stuart? Lo spiega Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: 

A condividere con lui questo Grand Tour italiano, dicevamo, la famiglia. Madre, padre e...  fratellino. Un altro calciatore, in versione mini. Gioca nell'Under 10 del Partizan e segna già valanghe di gol. L'istinto da attaccante è di famiglia: Popovic davanti sa fare tutti i ruoli. Nasce da ala sinistra a piede invertito, ma può giocare anche come centravanti o dietro la punta. E ha provato anche il ruolo di mezzala. In sintesi, un 'nove e mezzo', bravo a creare occasioni ma pure a finalizzare. Un giocatore difficile da trovare, per caratteristiche: 196 centimetri - una struttura fisica ad alto potenziale su cui sta già lavorando - abbinata a dribbling e tecnica.