Sky - Napoli, Contini via in prestito: ecco perché ha scelto la Sampdoria

Calciomercato Napoli - Nikita Contini è ad un passo dalla cessione in prestito dal Napoli: manca ormai davvero poco, potrebbe salutare Castel di Sangro nei prossimi giorni.

Ad annunciare l'imminente addio di Nikita Contini, è Gianluca Di Marzio: è ad un passo dalla Sampdoria in prestito, Questi i dettagli dal giornalista esperto di mercato di Sky Sport:

"La Sampdoria continua a lavorare per migliore la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore Marco Giampaolo in vista della stagione ormai alle porte. Dopo aver chiuso per il ritorno di Filip Djuricic, il club blucerchiato lavora anche per arrivare a Nikita Contini.

Il portiere Contini arriverà in prestito dal Napoli. Nikita Contini ha rifiutato alcune proposte dalla Serie B, perchè vuole solo la Sampdoria. Il club blucerchiato prenderà il giocatore in prestito. Determinante per la scelta è stato il preparatore dei portieri che era con lui alla Cremonese".