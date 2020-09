Ultime notizie calcio mercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' in corso una cena di squadra a Posillipo. Era già organizzata da qualche tempo ma è stata l'occasione anche per salutare Arek Milik, pronto a trasferirsi alla Roma. Non era sicura la presenza del polacco che però alla fine si è presentato".