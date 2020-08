Sky - Milik ma non solo, la Juve ci prova per Cavani: no del bomber, non vuole tradire i tifosi del Napoli!

Ultime notizie calcio mercato – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juventus per l’attacco continua a seguire Dzeko e Milik. E’ stato fatto un tentativo qualche settimana per Cavani ma l’uruguaiano non ha voluto prendere in considerazione questa soluzione. Non se la sente di ‘tradire’ i tifosi del Napoli. Non so se cambieranno le cose, ma per ora non ha concesso aperture ai bianconeri”.