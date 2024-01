Sky - Milan sfumato e bloccato in albergo, così il Napoli ha chiuso a sorpresa per Popovic

Calciomercato Napoli,¬†pronto anche il 4¬į acquisto di questa sessione invernale: si tratta del talentoso Matija Popovic. Un colpo in prospettiva su cui il club azzurro si √® fiondato subito dopo sfumata la trattativa col Milan come svela Gianluca Di Marzio sul suo sito:¬†

Popovic era atterrato a Malpensa, accompagnato dalla famiglia, il 9 gennaio, pronto a firmare con il Milan. I rossoneri, infatti, avevano raggiunto una base di intesa con lui già a inizio dicembre, mancavano alcuni dettagli prima di procedere alle visite e all'annuncio ufficiale. Invece, l'affare è saltato.

Popovic, quindi, √® rimasto 'bloccato in albergo a Milano'. Trama ricorrente nelle pi√Ļ incredibili storie di mercato. Prima di lui, Samardzic, Spinazzola, Maxi Lopez e cos√¨ via. Qui nasce l'intuizione: un'operazione in sinergia tra il Napoli - convinto di puntare su di lui, ma senza slot da extracomunitario spendibile in questa stagione - e il Frosinone, che di slot ne ha e prover√† a valorizzarlo nei prossimi mesi. "E' un grande talento, per lui pagheremmo volentieri il conto salato dell'albergo", scherzava a Sky Sport il direttore dei giallobl√Ļ, Guido Angelozzi.