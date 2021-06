Sky - Milan, nessun accordo con Calhanoglu: incontro con gli agenti di Zaccagni per sostituirlo! Conti o Caldara nell'affare

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato Sky con il giornalista Gianluca Di Marzio che rivela aggiornamenti nella raffica di mercato e parla di Mattia Zaccagni che piace anche al Napoli: "Da un giocatore in scadenza nel 2022 a uno che potrebbe lasciare la propria squadra il 30 giugno 2021. Il Milan continua non torvare l'accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, quindi ha incontrato gli agenti di Zaccagni, che ha fatto molto bene l'ultima stagione al Verona. Non è da escludere che nella trattativa si possano inserire contropartite tecniche come Conti o Caldara".