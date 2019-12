Sky – Milan-Ibrahimovic, distanza sullo stipendio e sulla durata del contratto. Spunta il Napoli

Calciomercato - Zlatan Ibrahimovic vuole garanzie. Sky Sport ha fornito gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa fra il Milan e il campione svedese, libero da vincoli contrattuali già da questo mese. Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, l’ormai ex Los Angeles Galaxy ha chiesto più soldi ai rossoneri. Che, invece, hanno offerto 3 milioni per questa stagione più altri 6 per la prossima. Invece Ibra vuole qualcosa in più: si sente ancora un giocatore determinante e vuole essere pagato per quello che è il suo valore. In più, non si schioda dalla richiesta iniziale per la durata del contratto: 18 mesi. Il Milan ha idee diverse. Ecco perché spunta il Napoli.