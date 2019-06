Manolas al Napoli e Diawara alla Roma, Sky: "Affare in dirittura d'arrivo! 34 milioni ai capitolini e 2 al calciatore"

Calciomercato Napoli - Kostas Manolas al Napoli calcio e Amadou Diawara alla Roma! Queste le ultime notizie di mercato lanciate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport., ha annunciato tramite il suo profilo Twitter il buon esito della trattativa tra la SSC Napoli e la Roma per Kostas Manolas e Amadou Diawara. Fumata bianca in arrivo e ufficialità nelle prossime ore.

Roma calcio news - Sky Sport 24 aggiunge che il centrocampista Amadou Diawara è stato chiesto direttamente da Paulo Fonseca, il nuovo tecnico giallorosso. Queste le cifre della doppia operazione: alla Roma andranno 34 milioni di euro (il prezzo della clausola rescissoria, visto che i restanti 2 milioni spettano al giocatore), al Napoli invece 18 milioni più 2 di bonus per Diawara.

Manolas-Napoli, il difensore si allena in Grecia

Calcio Napoli mercato - Secondo quanto appreso in esclusiva da Calcio Napoli 24 intanto, Kostas Manolas è ancora in Grecia dove si sta allenando. Nei giorni scorsi ha preso parte al matrimonio della sorella di sua moglie Niki, che è convolata a nozze nella cittadina di Gargalianoi, a pochi passi dalla costa di Marathopolis dove si è poi svolta la cerimonia e la festa.