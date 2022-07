Sky - La Cremonese chiede il prestito di Gaetano al Napoli: altre due squadre di Serie A su di lui

Calciomercato Napoli - Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere in Serie A, ma in prestito dal Napoli: appare difficile possa trovar spazio nella rosa di Spalletti della prossima stagione. Per questo, si fa largo l'ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo in un club di seconda fascia di Serie A. Sono tre le squadre che l'hanno chiesto al Napoli.

Gaetano verso il ritorno alla Cremonese

A raccontare l'interesse della Cremonese per il ritorno di Gaetano e di altri due club di Serie A, è la redazione di Sky Sport.

Nel corso dello speciale calcio mercato di Sky Sport 24, infatti, si è parlato del futuro del centrocampista napoletano: la Cremonese lavora col Napoli per il ritorno di Gianluca Gaetano, che lo scorso anno è stato assoluto protagonista in B della stagione che ha portato alla Promozione. Ci sono anche Empoli e Sampdoria sul giocatore, ma i blucerchiati dopo l'arrivo di Djuricic e la trattativa per Villar sono distanti in questo momento.