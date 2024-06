Sky - Kvaratskhelia, le offerte non saranno valutate: PSG ignorato, possibile clausola per risolvere

Calciomercato Napoli, ultimissime sul caso Khvicha Kvaratskhelia in diretta a SkySport24 con collegamento anche di Massimo Ugolini.

"Non so quanto controllo abbia Kvara sulle parole dell'agente e del padre: è un giocatore timido e introverso, questione anche di cultura. Di certo il georgiano ha parlato con Conte e si è detto entusiasta di lavorare col mister: è una situazione che andrà risolta perché guadagna solo per così dire 1.5 milioni ma ADL ha detto chiaramente che sarebbe ripartito da Kvara per la prossima stagione. Lo stesso tecnico prima di mettere la firma sul contratto ha posto come condizione quella di ripartire da Kvara. Si può trovare un’intesa sulla clausola ma le offerte non verranno nemmeno valutate: la stessa offerta del PSG non è stata presa in considerazione. Kvara con una telefonata con Conte si è detto entusiasta di essere allenato".