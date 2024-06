Sky - Kvaratskhelia blindato, linea comune per trattenerlo: si va avanti col rinnovo proposto

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kvaratskhelia da SkySport con Gianluca Di Marzio.

L'esperto di mercato, in collegamenot durante lo speciale mercato, ha fatto il punto sul caso relativo all'attaccante georgiano:

Vi assicuro che il Napoli ha intenzione di rinnovargli il contratto, non ha la minima intenzione di venderlo e che ha già detto di no a un’offerta non ufficiale ma preoaccunciata del PSG da 100 milioni di euro. Anche perché Conte quando è arrivato ha detto voglio allenare Kvara e Di Lorenz più tutti gli altri, non c’è una possibilità che Kvara possa lasciare. Poi sicuramente bisognerà risolvere la questione ma il Napoli è fortemente convinto che rimarrà. C’è tra l'altro grandissima sintonia tra De Laurentiis, Manna, Conte e tutti i membri del nuovo Napoli per far rispettare quelli che sono i contratti con una liena comune. Si andrà avanti col rinnovo già proposto dal club".