Sky - Kulusevski alla Juventus, domani le visite mediche e poi la firma sul contratto: i dettagli dell'affare

Mercato Serie A - Dejan Kulusevski è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche sono in programma per il giocatore giovedì mattina alle 8, prima della firma del contratto. Nelle ore successive sarà dunque ufficializzata la cessione del centrocampista svedese, dall'Atalanta ai bianconeri. A quel punto, l'ipotesi più probabile è che Kulusevski rimanga in prestito al Parma fino al termine della stagione, per poi passare a tutti gli effetti con la sua nuova squadra a partire da giugno.