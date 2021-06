Ultime notizie calcio mercato Napoli - L'Inter, in attesa dell'ufficialità di Simone Inzaghi, si muove per puntellare le corsie e per la sinistra il primo obiettivo è Emerson Palmieri, stando a quanto raccontato da Sky Sport. Ci sarebbero stati anche dei contatti con il suo entourage e bisogna vedere ora che piega possa prendere questa operazione. Ricordiamo che sulle tracce dell'ex Roma c'è da tempo anche il Napoli.

Emerson Palmieri Chelsea