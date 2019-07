Sky - Il Napoli in attesa di James lavora al centrocampo: Elmas il primo della lista, Pulgar l'alternativa!

Mercato Napoli - Ore caldissime di mercato in tutta Italia. In casa Napoli, gli occhi di tutti sono puntati sull'operazione che potrebbe portare all'ombra del Vesuvio James Rodriguez. Ma non è tutto. Cristiano Giuntoli deve rimpiazzare Diawara, passato alla Roma nell'ambito dell'operazione Manolas, ed a tal proposito arrivano delle novità da Sky Sport.

Calciomercato Napoli, Elmas il primo della lista a centrocampo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: