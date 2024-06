Sky - Il Napoli ha scelto Lukaku al posto di Osimhen: contatti con Conte, il piano B è Dovbyk

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, collega esperto di calcio mercato di Sky Sport, ha parlato così del mercato del Napoli:

"Se Osimhen andrà via come presumiamo anche se non c'è per adesso un'offerta vicina alla clausola (l'unico club è l'Arsenal al momento a cui interessa in Premier League), il Napoli ha scelto Lukaku: il Napoli al posto di Osimhen vuole Lukaku, ha scelto lui ed è la primissima scelta e l'alternativa è Dovbyk. I due hanno già parlato, ci sono stati già i primi contatti: Lukaku e Antonio Conte sono ancora in flirt e potrebbero ritrovarsi a Napoli, sono in contatto".