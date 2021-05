CALCIOMERCATO NAPOLI - Il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio scrive sul futuro di Adam Ounas, attualmente al Crotone ma di proprietà del Napoli: "A Crotone ha mostrato tutte le sue qualità e adesso il Napoli se lo riporta alla base. Valuterà il da farsi. Per lui chiede 10/15 milioni ma tanto dipenderà dal nuovo allenatore, se dare fiducia o no a questo ragazzo che forse qualche opportunità in più se la meriterebbe".