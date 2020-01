Sky - Il Napoli aumenta l'offerta per Lobotka: 21 mln più bonus sul piatto. Si attende l'ok del Celta Vigo

Asse caldo tra Napoli e Celta Vigo. La società azzurra ora accelera anche per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferito da Sky, l'offerta per arrivare al centrocampista è stata alzata a 21 milioni più bonus e sembra che possa bastare per arrivare alla fumata bianca. Si attende ora l'accettazione formale del Celta affinché tutto possa andare a buon fine.

IL CONTRATTO - Lobotka da giorni aspetta il Napoli. Il giocatore ha infatti accettato le condizioni proposte da De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro. Manca quindi l'ultimo via libera del Celta perché sia tutto definito nel dettaglio.