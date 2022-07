Sky - Il Chelsea insiste per Koulibaly! Per la Juve è ancora il primo obiettivo

Calciomercato Napoli, Juventus e Chelsea insistono per Koulibaly. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'agente del difensore del Napoli Fali Ramadani sta continuando a parlare con il Chelsea, il cui interesse per Koulibaly è ancora vivo.

Allo stesso modo, la Juventus considera Koulibaly l'obiettivo numero 1 in caso di cessione di Matthijs De Ligt, per il quale è già in piedi una trattativa con il Bayern Monaco.

La Juventus, secondo quanto riporta Sky, conta di incassare dalla cessione di De Ligt almeno 100 milioni di euro, per ricavarne il budget utile a strappare Koulibaly al Napoli. Per la Juve le alternative sono Magalhaes dell'Arsenal, Bremer del Torino, Pau Torres del Villarreal e Badiashile del Monaco.