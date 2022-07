Sky - Il Chelsea ha preso il vice-Mendy, è Slonina: libera Kepa, adesso più vicino al Napoli

Calciomercato Napoli - Accordo per il vice Mendy al Chelsea, il club inglese adesso è pronto a liberare Kepa verso la SSC Napoli. A dare la notizia è Sky Sport.

Kepa

Nuovo portiere per il Chelsea, Kepa verso Napoli

Kepa Arrizabalaga verso il Napoli è in discesa, adesso che il Chelsea ha anche trovato il sostituto: come annunciato da Sky Sport, infatti i Blues avrebbero raggiunto un accordo con i Chicago Fire per l'acquisto del giovanissimo portiere Gabriel Slonina, che costerà al club di Todd Boehly 15 milioni di euro circa. Il 18enne volerà a Londra nelle prossime ore con il suo agente e si sottoporrà alle visite mediche. L'americano infatti sarà il nuovo vice di Edouard Mendy, che permetterà così al Chelsea di liberare Kepa Arrizabalaga, nel mirino del Napoli.