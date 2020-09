Sky - Gaetano, prima il rinnovo e poi nuovo prestito in Serie B: due club su di lui

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Gianluca Gaetano, talento di proprietà del Napoli, sul proprio portale:

"Prima il rinnovo con il Napoli, poi un futuro in Serie B per giocare con continuità e proseguire nel proprio percorso di crescita. Su Gianluca Gaetano, talento classe 2000, lo scorso anno in prestito alla Cremonese in Serie B c’è anche il Pisa: la formazione nerazzurra punta con decisione il ragazzo, conteso anche dalla Cremonese che vorrebbe rinnovare il prestito anche per la prossima stagione".