Sky - Dragusin si allontana dal Napoli, preferisce un'altra destinazione! Discorsi già avviati

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di mercato in casa Napoli, sempre interessato al difensore rumeno del Genoa Radu Dragusin. Ne parla Sky Sport.

Mercato Napoli, Dragusin si allontana?

La proposta del Tottenham non è stata formalizzata, da 25 milioni più 5 milioni bonus, ma il giocatore vuole andare in Premier League. Il Bayern Monaco si è inserito in extremis, bisogna capire se potrà colmare la distanza ma il Tottenham ha già iniziato i discorsi con l’entourage del calciatore.

Il Milan ci ha provato anche nelle ultime ore, cercando di capire l'eventuale possibilità di inserire Colombo nell'operazione, senza però formulare nessuna offerta ufficiale con i rossoblù, comunque, a prescindere dalla contropartita, che richiedono almeno 20 milioni di euro cash. Ci sono stati contatti con il procuratore per confrontarsi sulle valutazioni di Colombo e di Dragusin in una possibile trattativa.

Il Napoli è rimasto fermo a 20 milioni più Ostigard ed il prestito di Zanoli, ad ora il club è più defilato.