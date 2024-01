Sky - Dragusin-Napoli, strada in salita nonostante Zanoli! Per Samardzic da sistemare dettagli ma c'è voglia di chiudere

Calciomercato Napoli - Le ultime sul mercato del Napoli? Francesco Modugno ne parla a Sky Sport in diretta da Castel Volturno.

Mercato Napoli, le ultime

In attesa di Pasquale Mazzocchi, il Napoli continua a muoversi: per quanto riguarda il mercato bisogna inserire un difensore rapido, di fisicità e forte di testa: il profilo ideale per Walter Mazzarri sarebbe Radu Dragusin del Genoa, ma è una trattativa complicata per via della concorrenza del Tottenham in Premier League, nonostante il discorso aperto su Alessandro Zanoli ed eventualmente Leo Ostigard.

Su Lazar Samardzic dell'Udinese c'è un buco aperto da Eljif Elmas e c'è Piotr Zielinski in scadenza di contratto: il calciatore serbo-tedesco è protagonista di un discorso già avviato, ma c'è da sistemare ancora qualcosina nei dettagli, i contratti sui diritti di immagine del Napoli sono strutturati ma c'è voglia di portarlo in azzurro. Il profilo è quello ideale, giovane e con margini di miglioramento importanti.