Sky - Dorgu-Napoli, il Lecce ha preso una decisione definitiva per gennaio

Calciomercato Napoli - Arrivano notizie importanti in merito al mercato SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Roma-Lecce, il Napoli continua a tenere sotto stretta osservarzione il danese Patrick Dorgu.

Dal canto suo però il Lecce non ha intenzione iniziare una trattativa a gennaio, ma aprirà ai discorsi per la cessione di Dorgu solo a giugno al termine della stagione 2024-2025.



La valutazione fatta ad oggi dal club pugliese per il giocatore 2004 è di circa 40 milioni di euro. C'è dunque il rischio reale è che il suo cartellino possa ancora salire con la concorrenza delle altre squadre che rischia di far scoppiare un'asta.