SKY - Dopo Lozano, il Napoli prova un altro colpo: telefonate degli azzurri a Icardi, ADL le prova tutte! James ad una condizione: le ultime

Novità di calciomercato per quanto riguarda la SSC Napoli nell'ultima edizione del telegiornale mercato a Sky Sport 24. Secondo la redazione di SKY, il Napoli con De Laurentiis in persona le ha provate tutte per Mauro Icardi: risulta infatti che sia partita anche qualche telefonata di alcuni calciatori azzurri, per dire a Maurito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi, per ritrovare calore e passione.

Difficoltà della trattativa nota al Napoli, c'è però un'offerta importante a Inter e Icardi, ma il patron azzurro sa che deve guardarsi intorno visto che non è la prima scelta dell'attaccante argentino. Queste le ultime di Sky Sport 24 Calciomercato, riguardo invece a James Rodriguez: