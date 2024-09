Sky - Dopo Hermoso la Roma prende anche Hummels a parametro zero: affare ai dettagli

Calciomercato, si va ad oltranza. Lo fa il Napoli con la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray ma anche la Roma che continua a muoversi sul fronte dei parametri zero. Dopo Mario Hermoso seguito quest’estate anche del club azzurro, un altro difensore attualmente disoccupato è pronto a sbarcare in giallorosso.

Calciomercato, la Roma prende Hummels

Si tratta di Matt Hummels, tra l’altro anche accostato al Napoli in questa sessione, per il quale si è ai dettagli come riporta SkySport. Contratto di un anno per il tedesco ex Borussia Dortmund.